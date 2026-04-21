Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026 | orario canale in chiaro streaming

La Freccia Vallone 2026 si può seguire in diretta televisiva e streaming. La corsa è prevista in un orario specifico e sarà trasmessa su un canale visibile anche in chiaro. Gli appassionati avranno a disposizione diverse piattaforme online per seguire la gara in tempo reale. La corsa segue l'evento dell'Amstel Gold Race, vinto da un ciclista belga allo sprint.

Le emozioni di una vibrante Amstel Gold Race, gara vinta da Remco Evenepoel allo sprint, sono ormai in archivio. Il Trittico delle Ardenne si prepara a vivere il secondo atto prima del gran finale di domenica prossima con la Liegi-Bastogne-Liegi. Si corre domani la Freccia Vallone. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero novanta, prende il via da Herstal alle 11:50 e si conclude a Huy dopo aver percorso 208,8 chilometri. Le squadre partecipanti, al via tutte le formazioni del WorldTour, si sfidano per decidere il successore di Tadej Pogacar, vincitore dello scorso anno davanti al francese Kevin Vauquelin e al britannico Tom Pidcock.🔗 Leggi su Oasport.it

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