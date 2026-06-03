Dove vedere in tv Italia-Serbia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario programma streaming

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo contro la Serbia all’Arena Garibaldi di Pisa. La partita fa parte delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La trasmissione sarà disponibile in diretta televisiva e in streaming. L’orario di inizio e il programma completo sono stati comunicati dagli organizzatori, ma non sono stati ancora resi noti.