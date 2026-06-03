Dove vedere in tv Italia-Serbia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario programma streaming

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno, la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo contro la Serbia all’Arena Garibaldi di Pisa. La partita fa parte delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La trasmissione sarà disponibile in diretta televisiva e in streaming. L’orario di inizio e il programma completo sono stati comunicati dagli organizzatori, ma non sono stati ancora resi noti.

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Venerdì 5 giugno,all’Arena Garibaldi di Pisa, tornerà in scena la Nazionale italiana di calcio femminile. La squadra allenata da Andrea Soncin affronterà la Serbia nella penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Un match da vincere a tutti i costi per credere ancora all’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata senza passare dai playoff. La situazione del Gruppo 1 non lascia spazio a troppi calcoli. In vetta c’è la Danimarca, avanti di un punto sulla Svezia e di tre sull’Italia. Per conquistare il primo posto, unico piazzamento che garantisce l’accesso diretto alla fase finale del Mondiale senza passare dai... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingSabato 18 aprile alle ore 15:00, la partita tra la nazionale italiana di calcio femminile e la Danimarca sarà trasmessa in diretta su Rai 2 HD.

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