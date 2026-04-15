Dove vedere in tv Danimarca-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario programma streaming

Sabato 18 aprile alle ore 15:00, la partita tra la nazionale italiana di calcio femminile e la Danimarca sarà trasmessa in diretta su Rai 2 HD. Si tratta del quarto match del Gruppo 1 della Lega A nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. La gara si svolgerà in televisione e sarà possibile seguirla anche in streaming.

Sabato 18 aprile (ore 15:00, diretta tv su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il quarto impegno del Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le azzurre dovranno affrontare una nuova trasferta, opposte alla Danimarca a Copenaghen. Un confronto che assume dei connotati estremamente importanti per la conquista dell’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. La Nazionale allenata da Andrea Soncin è riuscita finalmente a sbloccarsi, trionfando in Serbia con un perentorio 6-0. I gol sono fioccati, dopo che nelle prime due giornate il tabellino realizzativo era vuoto. Una vittoria che dà morale e dovrà essere replicata, pensando alla situazione di classifica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingSabato 7 marzo (ore 18:15) la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà impegnata nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai... Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming