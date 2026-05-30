Dove vedere in tv Errani Vavassori-Stollar Harrison Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 31 maggio, Sara Errani e Andrea Vavassori giocheranno nel torneo di doppio misto a Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario ancora da definire. La coppia italiana affronterà la coppia Stollar e Harrison nel secondo turno del torneo. La sfida si svolgerà sui campi del torneo francese, che si concluderà il 13 giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 31 maggio Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in scena nel tabellone di doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri, campione in carica e n.1 del seeding, andranno a caccia di conferme dopo il buon esordio sulla terra rossa di Parigi. La coppia formata dall’emiliana e dal piemontese ha dominato la scena nel primo match contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati in appena un’ora di gioco con lo score di 6-2 6-2. I prossimi avversari sanno l’ungherese Fanny Stollár e l’americano Christian Harrison e l’obiettivo, chiaramente, sarà quello di imporsi. I due azzurri sono intenzionati ad arricchire il proprio palmares. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv errani vavassori stollar harrison roland garros 2026 orario programma streaming
© Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno contro Christian Harrison e Neal Skupski nei quarti di finale del torneo ATP 1000 di Miami, in corso...

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali del torneo di doppio all’ATP di Roma 2026, un evento che si svolge sui campi in...

Temi più discussi: Roland Garros, misto: Errani/Vavassori partono forte; Diretta Vavassori - Errani - Stollar - Harrison (Roland Garros); Tabellone doppio misto Roland Garros 2026: Errani/Vavassori di scena da campioni in carica; Doppio misto Roland Garros: Errani/Vavassori teste di serie n.1, ecco il primo turno.

errani vavassori stollar dove vedere in tvSinner e Bolelli-Vavassori: dove vedere in TV e streaming le finali di RomaScopri dove vedere le finali degli Internazionali d’Italia 2026: Sinner e Bolelli-Vavassori in TV, streaming e in chiaro su TV8 e Sky. movieplayer.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Maduzzi/Paganetti, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini faranno il loro esordio lunedì 11 maggio nel torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, le due campionesse ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web