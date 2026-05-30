Domenica 31 maggio, Sara Errani e Andrea Vavassori giocheranno nel torneo di doppio misto a Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario ancora da definire. La coppia italiana affronterà la coppia Stollar e Harrison nel secondo turno del torneo. La sfida si svolgerà sui campi del torneo francese, che si concluderà il 13 giugno.

Domenica 31 maggio Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in scena nel tabellone di doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri, campione in carica e n.1 del seeding, andranno a caccia di conferme dopo il buon esordio sulla terra rossa di Parigi. La coppia formata dall’emiliana e dal piemontese ha dominato la scena nel primo match contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati in appena un’ora di gioco con lo score di 6-2 6-2. I prossimi avversari sanno l’ungherese Fanny Stollár e l’americano Christian Harrison e l’obiettivo, chiaramente, sarà quello di imporsi. I due azzurri sono intenzionati ad arricchire il proprio palmares. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

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