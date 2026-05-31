Dove vedere in tv Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

La partita tra Sara Errani e Andrea Vavassori, testa di serie numero uno, e la coppia kazaka Anna Danilina e statunitense JJ Tracy, settima nel tabellone di doppio misto a Roland Garros 2026, sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida si terrà sul campo centrale del torneo francese, con orario ancora da confermare. La partita sarà disponibile anche in streaming su piattaforme ufficiali.