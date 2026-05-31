Dove vedere in tv Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 | orario programma streaming
La partita tra Sara Errani e Andrea Vavassori, testa di serie numero uno, e la coppia kazaka Anna Danilina e statunitense JJ Tracy, settima nel tabellone di doppio misto a Roland Garros 2026, sarà trasmessa in diretta televisiva. La sfida si terrà sul campo centrale del torneo francese, con orario ancora da confermare. La partita sarà disponibile anche in streaming su piattaforme ufficiali.
Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista la coppia italiana, dunque, sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 1° giugno, sul Court Simonne Mathieu: in palio l’accesso alle semifinali di mercoledì 3 giugno. Court Simonne Mathieu – Dalle ore 11.00Andre GoranssonEvan King (SveziaStati Uniti)-Harri HeliovaaraHenry Patten (FinlandiaGran Bretagna, 2) Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. Errani e Vavassori approdano ai quarti del doppio misto al Roland Garros: decisivo il match tie-break contro StollarHarrison LIVE ErraniVavassori-StollarHarrison... 🔗 Leggi su Oasport.it
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