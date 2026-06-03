Dove il cibo diventa una cura | vi porto dentro le cucine dell' ospedale di Forlì

Nelle cucine dell’ospedale di Forlì, i pasti vengono preparati con un approccio terapeutico. I chef lavorano seguendo diete specifiche, adattando i menu alle esigenze dei pazienti. Le cucine sono attrezzate con apparecchiature moderne e rispettano rigorosi standard di sicurezza alimentare. Il personale coordina con i nutrizionisti per garantire un’alimentazione corretta, mentre i pasti vengono consegnati direttamente ai reparti.

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