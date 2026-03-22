Dentro le Cucine Popolari Cibo confronto e dialogo | Siamo come una casa

Le Cucine Popolari di Bologna sono un progetto che unisce persone attraverso il cibo, creando uno spazio di confronto e dialogo. Il fondatore, Roberto Morgantini, descrive le cucine come un luogo in cui si sente di essere come in una casa, grazie all’organizzazione e all’accoglienza che caratterizzano l’iniziativa. Qui si condividono pasti e storie, rafforzando il senso di comunità tra chi frequenta questi spazi.

Cuore e organizzazione. Sono questi gli ingredienti alla base delle Cucine Popolari di Bologna, raccontati dal fondatore Roberto Morgantini. Un progetto nato per offrire pasti a chi ne ha bisogno, ma soprattutto relazioni e accoglienza. Il progetto è tra i vincitori di ‘Segnali d’Italia’, la campagna ideata e promossa da IGPDecaux, che valorizza gli enti del Terzo Settore attivi in iniziative concrete di recupero, riutilizzo e riciclo, con il supporto di CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio – e la partnership del Carlino. Morgantini, cosa fate ogni giorno? "Non solo cibo. Il nostro è un volontariato ormai professionale, ma non siamo solo una mensa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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