Vi porto dentro le logge massoniche femminili di Firenze Chi ne fa parte e come si viene ammesse

A Firenze ci sono tre logge massoniche femminili che funzionano regolarmente. Queste logge sono riservate esclusivamente alle donne e sono associate alla Gran Loggia Massonica Femminile d'Italia. Le attività di queste logge sono svolte secondo le regole della loro organizzazione e prevedono un processo di ammissione specifico per le nuove iscritte. La presenza di queste logge è stabile nel territorio fiorentino.

A Firenze operano con costanza tre logge riservate completamente alle donne che fanno parte della Gran Loggia Massonica Femminile d'Italia. Una storia che corre parallela a quella maschile, con occasioni di collaborazione, ma con una evidente, netta e anche anacronistica separazione, dettata dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Vi porto dentro la comunità cattolica Lgbt di Firenze Leggi anche: Vi porto dentro la "lobby" dei taxi di Firenze Si parla di: Misteri, ossa, carbonizzazione e falsa Gioconda. Cosa sta emergendo su Leonardo (e sui Codici Da Vinci); Diciott'anni, zaino in spalla e grande studio (del sistema). Vi porto dentro l'Arezzo ludopatica: ingresso 2 euro. Vi porto dentro la lobby dei taxi di FirenzePiù di un migliaio per 724 auto. Parliamo del numero dei tassisti di Firenze, presenti in numero circoscritto in città – ai 724 ordinari vanno aggiunte 60 licenze temporanee e 30 taxi nei comuni limit ... firenzetoday.it