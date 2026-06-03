Doumbia tesoro Celeste | Fame passione e talento

Issa Doumbia, attaccante trevigliese di origini ivoriane, si trasferirà allo Sporting Lisbona per una cifra di 23 milioni di euro più eventuali bonus. La notizia è stata resa ufficiale da pochi giorni. Doumbia, che ha 25 anni, ha firmato un contratto con il club portoghese e si trasferirà nelle prossime settimane. La sua cessione rappresenta un'operazione di mercato significativa per la società di appartenenza.

La notizia è ufficiale da un paio di giorni: Issa Doumbia, trevigliese, italiano con genitori ivoriani, passerà allo Sporting Lisbona per 23 milioni più bonus. Il Venezia lo aveva preso dall’ AlbinoLeffe due anni fa e dopo la prima stagione nel massimo campionato è arrivata la seconda nei cadetti, straripante, tanto da convincere i lusitani a investire pesantemente sul ragazzo. Un premio anche per chi lo ha cresciuto, nel vivaio della Celeste, fino a vederlo partire nel 2024. Marco Malenchini, responsabile del settore giovanile dell’AlbinoLeffe, è tuttora in contatto col ragazzo. Si aspettava potesse arrivare a una valutazione del genere? "Sì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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