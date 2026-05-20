Lo Sporting ha versato 26 milioni di euro per il trasferimento di Doumbia dal Venezia. La cifra include bonus che potrebbero aumentare l'importo totale dell'affare. La società portoghese ha ufficializzato l'acquisto del giocatore, che lascia il club italiano. Restano da capire le modalità con cui il Venezia coprirà il vuoto tecnico lasciato dall’attaccante. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con un accordo tra le parti definito sui dettagli economici.

? Punti chiave Come farà il Venezia a coprire il vuoto tecnico lasciato da Doumbia?. Quali bonus permetteranno di far salire l'operazione a 26 milioni?. Perché la dirigenza ha scelto di vendere il pilastro proprio ora?. Chi sono i candidati per sostituire il mediano in Serie A?.? In Breve Accordo prevede 20 milioni fissi più 6 milioni totali di bonus.. Venezia mantiene una percentuale sulla futura rivendita del calciatore ventiduenne.. Il mediano ha segnato 8 reti e servito 6 assist in Serie B.. Plusvalenza enorme rispetto al milione di euro speso nel 2024.. Il Venezia accetta di cedere Issa Doumbia allo Sporting CP per un importo che raggiunge i 26 milioni di euro, segnando una mossa economica cruciale dopo la promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, colpo Doumbia: lo Sporting paga 26 milioni per il talento

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