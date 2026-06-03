Doppio evento a Piana di Monte Verna in occasione del 2 giugno

Da casertanews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno a Piana di Monte Verna si sono svolti due eventi in occasione della festa nazionale. La serata ha visto due diverse iniziative, con partecipanti che si sono radunati in luoghi differenti per le celebrazioni. Sono stati allestiti momenti di commemorazione e intrattenimento, con pubblico presente e partecipante. La giornata si è conclusa con diverse attività che hanno coinvolto la comunità locale.

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Una doppia ricorrenza ha caratterizzato le celebrazioni svoltesi nella serata del 2 giugno a Piana di Monte Verna. Da un lato l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, sancita dal referendum istituzionale del 1946; dall'altro il 50° anniversario del cambio di denominazione del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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