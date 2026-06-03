Doppio evento a Piana di Monte Verna in occasione del 2 giugno

Notizia in breve

Il 2 giugno a Piana di Monte Verna si sono svolti due eventi in occasione della festa nazionale. La serata ha visto due diverse iniziative, con partecipanti che si sono radunati in luoghi differenti per le celebrazioni. Sono stati allestiti momenti di commemorazione e intrattenimento, con pubblico presente e partecipante. La giornata si è conclusa con diverse attività che hanno coinvolto la comunità locale.