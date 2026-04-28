Emerse dai campi un ordigno del ’43 | allarme a Piana di Monte Verna

Un ordigno risalente al 1943 è stato trovato nei campi di Piana di Monte Verna. Si tratta di un proiettile da 155 millimetri, rinvenuto nelle ultime ore da un gruppo di volontari. Le autorità hanno immediatamente messo in sicurezza la zona, delimitando l’area per evitare rischi. Il ritrovamento è stato segnalato da Linea Volturno 1943, che ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza.

? Cosa sapere Proiettile da 155 mm del 1943 rinvenuto nei campi di Piana di Monte Verna.. Le autorità hanno isolato l'area dopo il ritrovamento da parte di Linea Volturno 1943.. Un proiettile d’artiglieria da 155 mm risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nei campi a nord del fiume Volturno, nel territorio di Piana di Monte Verna, attivando immediatamente le procedure di messa in sicurezza dell’area. Il reperto bellico è emerso durante le attività di perlustrazione condotte dall’associazione Linea Volturno 1943, un gruppo impegnato da tempo nello studio storico e nella ricerca sul campo riguardante gli eventi del 1943 in questa zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emerse dai campi un ordigno del ’43: allarme a Piana di Monte Verna Notizie correlate Piana di Lucca: 50 campi da calcio a rischio, l’allarme consumoConsumo di Suolo in Piana di Lucca: Un Allarme da 50 Campi da Calcio Il dibattito sulla realizzazione degli assi viari nella Piana di Lucca ha... Dall’incanto del Monte Piana al Rifugio Città di Carpi. Emozioni infinite in alta quotadi Egidio Scala Sul finire dell’inverno, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il sole si riflette sulle cime ancora innevate: è questo il...