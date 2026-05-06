Fattorie Aperte in Campania il 9 maggio a Piana di Monte Verna tra convegno laboratori e degustazioni

Il 9 maggio a Piana di Monte Verna si svolgerà la diciassettesima edizione di “Fattorie Aperte in Campania”. L’evento, che inizierà alle 9:30, prevede un convegno, laboratori e degustazioni, e si propone di promuovere le fattorie didattiche e il mondo rurale nella regione. Questa manifestazione coinvolge diverse realtà del Casertano, puntando a valorizzare le attività agricole e educative presenti sul territorio.

Il Casertano torna protagonista con la diciassettesima edizione di “Fattorie Aperte in Campania”, l’appuntamento regionale dedicato alla valorizzazione delle fattorie didattiche e alla promozione dei valori del mondo rurale, in programma sabato 9 maggio a partire dalle ore 9:30.L’iniziativa si.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Emerse dai campi un ordigno del ’43: allarme a Piana di Monte Verna? Cosa sapere Proiettile da 155 mm del 1943 rinvenuto nei campi di Piana di Monte Verna. Il trekking gratuito alla scoperta del bosco di Soana, tra laboratori itineranti e degustazioniDomenica 29 marzo, alle ore 9, è organizzata un'escursione dal titolo “Soana, il bosco che racconta”: un percorso ad anello tra campi e querceti nel...