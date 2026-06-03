Doppia premiazione per il percussionista Francesco Di Stefano

Notizia in breve

Il percussionista di 16 anni di Palermo ha vinto due premi in concorsi di percussioni nelle ultime settimane. Ha ottenuto il primo riconoscimento in una competizione nazionale, e poco dopo, in un altro evento, ha conquistato un secondo premio. Entrambi i concorsi erano dedicati agli strumenti a percussione e si sono svolti in diverse città italiane.