Doppia premiazione per il percussionista Francesco Di Stefano

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il percussionista di 16 anni di Palermo ha vinto due premi in concorsi di percussioni nelle ultime settimane. Ha ottenuto il primo riconoscimento in una competizione nazionale, e poco dopo, in un altro evento, ha conquistato un secondo premio. Entrambi i concorsi erano dedicati agli strumenti a percussione e si sono svolti in diverse città italiane.

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Doppio importante riconoscimento per il giovane percussionista palermitano Francesco Di Stefano, sedici anni, protagonista nelle ultime settimane di due prestigiosi concorsi dedicati al mondo delle percussioni. Lo scorso 23 maggio, il giovane musicista ha conquistato il terzo premio alla "Marimba. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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