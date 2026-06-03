Doppia premiazione per il percussionista Francesco Di Stefano
Il percussionista di 16 anni di Palermo ha vinto due premi in concorsi di percussioni nelle ultime settimane. Ha ottenuto il primo riconoscimento in una competizione nazionale, e poco dopo, in un altro evento, ha conquistato un secondo premio. Entrambi i concorsi erano dedicati agli strumenti a percussione e si sono svolti in diverse città italiane.
Doppio importante riconoscimento per il giovane percussionista palermitano Francesco Di Stefano, sedici anni, protagonista nelle ultime settimane di due prestigiosi concorsi dedicati al mondo delle percussioni. Lo scorso 23 maggio, il giovane musicista ha conquistato il terzo premio alla "Marimba. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Cronisti in classe: un altro record. Oggi la premiazione in S. FrancescoOggi si è svolta la cerimonia di premiazione nel complesso di San Francesco, con un record di partecipanti per il Campionato di giornalismo...
Leggi anche: Comunali, a Santo Stefano in Aspromonte rieletto il sindaco Francesco Malara
Si parla di: Dal Conservatorio di Palermo ai podi nazionali: doppia affermazione per Francesco Di Stefano; Motori. A Fasano s’impone Faggioli e fa 13; 19^ vittoria di fila anche per il nisseno Andrea Di Caro su Nova Proto NP 03.
Dal Conservatorio di Palermo ai podi nazionali: doppia affermazione per Francesco Di StefanoDoppio importante riconoscimento per il giovane percussionista palermitano Francesco Di Stefano, sedici anni, protagonista nelle ultime settimane di due prestigiosi concorsi dedicati al mondo delle pe ... blogsicilia.it