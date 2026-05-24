Comunali a Santo Stefano in Aspromonte rieletto il sindaco Francesco Malara

Notizia in breve

A Santo Stefano in Aspromonte, il sindaco Francesco Malara è stato rieletto. Dopo la chiusura delle urne, i risultati hanno confermato la sua vittoria per un nuovo mandato. La prima fascia tricolore della Città metropolitana di Reggio Calabria è stata assegnata a lui, che continuerà a guidare il Comune. La vittoria è stata ufficializzata con i dati delle schede elettorali.