Comunali a Santo Stefano in Aspromonte rieletto il sindaco Francesco Malara

Da reggiotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Santo Stefano in Aspromonte, il sindaco Francesco Malara è stato rieletto. Dopo la chiusura delle urne, i risultati hanno confermato la sua vittoria per un nuovo mandato. La prima fascia tricolore della Città metropolitana di Reggio Calabria è stata assegnata a lui, che continuerà a guidare il Comune. La vittoria è stata ufficializzata con i dati delle schede elettorali.

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Prima fascia tricolore assegnata tra i Comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria. A urne aperte, arriva la riconferma per Francesco Malara che continuerà a guidare Santo Stefano in Aspromonte. In presenza di una sola lista, infatti, la legge prevede che per essere valide le elezioni ci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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