Dopo la denuncia di Christian il Comune di Capri è stato condannato per condotta discriminatoria
Il Tribunale ha condannato il Comune di Capri per aver adottato una condotta discriminatoria nei confronti di un giovane con disabilità motoria, a seguito della denuncia riguardante la mancata attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. La denuncia era stata presentata dopo che il Comune non aveva predisposto le misure necessarie per rendere accessibili spazi pubblici e servizi. La sentenza si basa sul fatto che l’assenza di interventi costituisce una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
Il giovane con disabilità motoria aveva denunciato la mancata adozione del piano di eliminazione delle barriere; per il Tribunale è condotta discriminatoria verso i disabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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