condotta discriminatoria verso i disabili condannato il comune di capri

Notizia in breve

Il tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Capri per aver adottato comportamenti discriminatori nei confronti di persone con disabilità. La sentenza arriva dopo un procedimento legale in cui si è accertato che l’ente aveva messo in atto pratiche e decisioni che ostacolavano l’accesso e la fruizione dei servizi da parte dei disabili. La condanna è stata emessa in sede civile e riguarda l’inosservanza delle norme sulla tutela delle minoranze.