Condotta discriminatoria verso i disabili condannato il Comune di Capri
Il tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Capri per aver adottato comportamenti discriminatori nei confronti di persone con disabilità. La sentenza arriva dopo un procedimento legale in cui si è accertato che l’ente aveva messo in atto pratiche e decisioni che ostacolavano l’accesso e la fruizione dei servizi da parte dei disabili. La condanna è stata emessa in sede civile e riguarda l’inosservanza delle norme sulla tutela delle minoranze.
Tempo di lettura: 2 minuti Il tribunale di Napoli, decima sezione civile, ha condannato il Comune di Capri per condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche nonché a causa del ritardo con cui l’ente comunale ha realizzato gli interventi necessari al fine di rendere accessibili i Giardini di Augusto. Lo rende noto l’associazione Luca Coscioni che ha promosso il ricorso assieme a Christian Durso, un giovane diversamente abile costretto a spostarsi in carrozzina a motore. “Il Tribunale di Napoli – si legge nella nota – ha. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Temi più discussi: Capri condannata per barriere architettoniche: è discriminazione; Capri condannata per le barriere architettoniche: Discriminazione verso le persone con disabilità; Capri condannata dal Tribunale: Discriminazione verso le persone con disabilità; Capri condannata per le barriere architettoniche: Discriminazione verso le persone con disabilità.
Il Tribunale di Napoli condanna il Comune di Capri per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità. Sotto accusa la mancata adozione del Peba e i ritardi negli interventi di accessibilità ai Giardini di Augusto. Il Comune dovrà adottare il facebook
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