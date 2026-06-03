Dopo il caldo le piogge Italia nella morsa del maltempo Scuole chiuse in alcuni comuni

L’Italia sta affrontando una nuova ondata di maltempo con temporali intensi, grandinate e venti forti. Dopo le alte temperature, sono state registrate piogge abbondanti che hanno causato chiusure scolastiche in alcuni comuni. L’instabilità atmosferica prosegue, mantenendo condizioni meteorologiche difficili su molte regioni. Nessuna informazione su danni o interventi specifici.

L’instabilità non molla la presa. Dopo gli sbalzi termici che hanno scombussolato la settimana, l’Italia si trova ad affrontare una nuova ondata di temporali intensi, grandinate e colpi di vento. E mentre al Nord si contano i danni nelle singole strutture, sul versante tirrenico scattano le ordinanze per blindare città e paesi. Il caso più eclatante arriva da Abbiategrasso, nel Milanese. In un istituto scolastico, i tecnici hanno dovuto constatare una situazione ingestibile. L’acqua piovuta nella notte e durante la mattinata si è infiltrata nei controsoffitti, facendone cadere alcuni – di quelli pannellati – in aule e uffici. Una parte importante dell’impianto elettrico è andata fuori uso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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