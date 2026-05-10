Giro d'Italia a Napoli 2026 scuole chiuse il 14 maggio in alcuni comuni della provincia

Il Giro d'Italia si svolgerà a Napoli nel 2026, e per l’occasione alcuni comuni della provincia hanno deciso di chiudere le scuole il 14 maggio. La decisione riguarda le scuole di vari comuni, che resteranno chiuse per consentire lo svolgimento della tappa ciclistica. La manifestazione attirerà numerosi spettatori e richiederà misure di sicurezza specifiche, influendo sulle attività quotidiane nella zona interessata.

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