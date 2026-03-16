Maltempo sull’Italia allerta meteo oggi in Calabria e Sicilia | scuole chiuse in alcuni comuni

Oggi l’Italia meridionale affronta condizioni di maltempo con allerte meteo in vigore: Calabria e Sicilia sono in allerta arancione, mentre Basilicata e Puglia sono sotto allerta gialla. In alcuni comuni di Calabria e Sicilia le scuole sono state chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione riguarda principalmente le regioni del Sud, dove si registrano piogge intense e venti forti.

(Adnkronos) – Forte maltempo al Sud oggi lunedì 16 marzo. L'allerta meteo è arancione per Calabria e Sicilia e gialla per Basilicata e Puglia. Scuole chiuse in diverse comuni. Sono infatti previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria e sui settori meridionali della Basilicata, in estensione nella seconda. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria il 20 gennaio: i comuni coinvoltiIl maltempo continua a colpire il Centro-Sud e martedì 20 gennaio la Protezione Civile ha diramato allerta rossa per rischio idraulico e...

Maltempo, oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuseLe ultime notizie in diretta sul maltempo, aggiornamenti di oggi lunedì 19 gennaio.

Maltempo: in arrivo Harry, allerta meteo in provincia di Messina, scuole chiuse

Contenuti e approfondimenti su Maltempo sull

Temi più discussi: Domenica con maltempo sull'Italia, allerta meteo arancione oggi su 2 regioni e gialla per altre 7: ecco quali; Torna l'allerta maltempo sull'Italia: oggi arancione in Sardegna e gialla in Sicilia; Torna il maltempo in Italia: piogge e neve da Nord a Sud. Allerta arancione in 2 Regioni; Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 14 marzo 2026 in Italia: le zone a rischio.

Maltempo sull'Italia, allerta meteo oggi in Calabria e Sicilia: scuole chiuse in alcuni comuniForte maltempo al Sud oggi lunedì 16 marzo. L'allerta meteo è arancione per Calabria e Sicilia e gialla per Basilicata e Puglia. Scuole chiuse in diverse comuni. adnkronos.com

Domenica con maltempo sull'Italia, allerta meteo arancione per Liguria e LombardiaCoinvolte Liguria, Lombardia, Calabria, Sicilia , Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta ... adnkronos.com

Maltempo, domani allerta arancione sulla Sicilia Orientale Pubblicato il bollettino della protezione civile della Regione Leggi l’articolo completo di Laura Distefano al link nel primo commento - facebook.com facebook

Nuova ondata di maltempo sull'Italia meridionale e insulare con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, forti raffiche di vento e mari molto mossi sull’intero territorio regionale. Domani, lunedì 16 marzo, è allerta … x.com