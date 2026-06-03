Dopo i temporali arriva il miglioramento Ma occhio a qualche pioggia sporadica

Mentre l’anticiclone delle Azzorre prende vigore nella sua sede naturale in aperto oceano e tende ad assumere una “postura distesa lungo i paralleli”, il ciclone d’Islanda torna a modulare il passaggio di alcuni sistemi frontali sull’Europa occidentale. In questo contesto, la saccatura che ieri ha favorito condizioni di tempo prevalentemente perturbato sulla Lombardia, avanza velocemente verso est. Al suo seguito un promontorio mobile favorisce un rapido aumento della pressione atmosferica, prima dell’arrivo di un nuovo sistema frontale, atteso per la giornata di giovedì. Le temperature rimangono in linea con quelli medi 1991-2020, al netto dell’alternanza tra giornate più o meno soleggiate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Mercurio Retrógrado por 2 meses en Cáncer 2026 Del pensamiento reactivo a madurez emocional

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Maltempo e pioggia, ma dopo i temporali arriva il caldo (27 gradi). Le previsioniIl maltempo ha le ore contate. Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio, il sole scalda il Veneto, ma attenzione ad aprire l'ombrellone, ... msn.com

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