Da questa mattina, la Toscana si trova sotto un cielo coperto, con piogge e temporali che dureranno circa due giorni. Le perturbazioni provenienti dal nord stanno attraversando la regione, portando condizioni meteo instabili e precipitazioni intense. La situazione si mantiene critica almeno fino a mercoledì, con previsioni di pioggia continua e temporali sparsi sul territorio. Nessuna variazione si segnala nelle temperature, che restano abbastanza miti nonostante il maltempo.

Firenze, 4 maggio 2026 – Da oggi, lunedì 4 maggio, la primavera cambia volto con il ritorno delle perturbazioni che investiranno il centro-nord Italia. Tra le zone più colpite ci sono Toscana e Liguria, dove tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio sono attesi temporali e piogge intense con picchi di 100 mm. L’arrivo di correnti oceaniche causerà inoltre una decisa flessione delle temperature, interrompendo il dominio dell’alta pressione. Già stasera, lunedì 4 maggio, è atteso un peggioramento, seguito da 48 ore di maltempo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta meteo, arriva il maltempo in Toscana: pioggia e temporali per 48 ore

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