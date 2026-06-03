Dopo i danni provocati dal maltempo torna fruibile la basilica di Santa Giustina

Dopo alcuni giorni di chiusura a causa dei danni causati dal maltempo, la basilica di Santa Giustina è stata riaperta al pubblico. Durante il periodo di chiusura, è stato vietato l’accesso ai fedeli con un nastro bianco e rosso. La riapertura consente di tornare a visitare uno dei principali luoghi di culto della provincia di Padova. Nessun dettaglio su eventuali lavori di riparazione o danni specifici è stato comunicato.

Dopo qualche giornata di disagio, con il nastro bianco e rosso che ha inibito il passaggio dei fedeli, torna aperto al pubblico uno dei luoghi sacri più importanti e storici della provincia di Padova e non solo. Il maltempo ha creato non pochi problemi in provincia di Padova. Tra gli obiettivi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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MALTEMPO DANNI MAGGIORI NELLA SICILIA ORIENTALE

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