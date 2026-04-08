Iniziata la conta dei danni ingenti provocati dal maltempo all' agricoltura la Cia Abruzzo | Forte sofferenza

L'ondata di maltempo che ha interessato l'Abruzzo all'inizio di aprile ha provocato danni significativi all'agricoltura. La Cia Abruzzo ha avviato la raccolta delle segnalazioni da parte degli agricoltori, evidenziando le conseguenze di smottamenti e allagamenti sulla produzione agricola. La situazione è caratterizzata da una forte sofferenza del settore, che si traduce in danni diffusi alle coltivazioni e alle strutture agricole.

Danni ingenti come previsto per l'ondata di maltempo che ha colpito l'Abruzzo all'inizio del mese di aprile, con l'agricoltura in forte sofferenza come fa sapere la Cia Abruzzo che ha iniziato a raccogliere le segnalazioni dagli agricoltori per i danni dovuti agli smottamenti e agli allagamenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it L’allarme della Cia Chieti-Pescara sul maltempo: "Agricoltura in ginocchio", via alla segnalazione dei danniL’associazione invita a riempire il modulo online per poter fare velocemente una stima dei danni che si stanno registrando a causa di pioggia, neve e... Leggi anche: Maltempo in Romagna, danni all’agricoltura: Cia avvia la raccolta delle segnalazioni Temi più discussi: Danni maltempo Cia 2026; Maltempo, Puglia e Basilicata chiedono lo stato di emergenza; L’Aquila, domani il capo della Protezione Civile Ciciliano sarà in Abruzzo; Chieti in ginocchio per le piogge: in via Fieramosca sprofonda l'asfalto, in via Madonna delle Grazie cede la scarpata. Iniziata la conta dei danni ingenti provocati dal maltempo all'agricoltura, la Cia Abruzzo: Forte sofferenzaLe precipitazioni eccezionali, registrate dal 30 gennaio al 3 aprile 2026, hanno provocato allagamenti prolungati e terreni completamente saturi, mettendo in crisi numerosi vigneti ... ilpescara.it Cia Abruzzo, 'al via la conta dei danni da maltempo, situazione allarmante'Quadro estremamente critico per il comparto agricolo. ansa.it Cervi fuori controllo in Abruzzo Tra “Bambi” e realtà, Cia e Confagricoltura chiamano a raccolta territorio e istituzioni - facebook.com facebook