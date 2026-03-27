L’Enel ha iniziato la demolizione del pontile in ferro collegato alla centrale di Termini Imerese. La struttura si trovava in condizioni di deterioramento dopo che, il 17 febbraio, una porzione era crollata a seguito di forti venti e mareggiata. La demolizione è stata avviata per rimuovere i danni causati dagli eventi atmosferici.

Una parte della struttura era crollata lo scorso 17 febbraio a causa del forte vento e della violenta mareggiata che ha interessato il litorale L’Enel ha avviato la demolizione del pontile in ferro collegato alla centrale di Termini Imerese. Una parte della struttura era crollata lo scorso 17 febbraio a causa del forte vento e della violenta mareggiata che ha interessato il litorale. Una porzione si è staccata finendo in mare. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Pontile della centrale Enel di Termini, via alla demolizione dopo i danni provocati dal maltempo

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