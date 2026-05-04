Dopo la conclusione della frequentazione con un suo corteggiatore a Uomini e Donne, Sabrina Zago ha deciso di condividere pubblicamente le sue emozioni. La donna ha parlato di una delusione forte e di alcune critiche ricevute riguardo alla poca passione percepita nella relazione. Nonostante tutto, ha dichiarato di continuare a cercare un amore sincero e di sperare ancora di trovare la sua favola.

Sabrina Zago torna a parlare dopo la fine della frequentazione con Davide a Uomini e Donne: delusione, accuse di poca passione e il sogno di trovare un amore vero. Tutto quello che ha detto al magazine del programma. C’è un tipo di dolore che non fa rumore, ma lascia il segno più di qualsiasi litigio. È quello di chi ha creduto davvero in qualcosa e si è ritrovata con le mani vuote. Sabrina Zago, dama del trono over di Uomini e Donne, lo sa bene. E stavolta ha deciso di parlare, senza filtri. La fine con Davide: “Una vera e propria batosta”. Quando la frequentazione con Davide è naufragata, Sabrina non ha nascosto la delusione. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, la dama ha usato una parola sola per descrivere quello che ha provato: batosta.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Sabrina Zago di Uomini e Donne si confessa dopo Davide: “Una batosta, ma cerco ancora la mia favola”

Uomini e Donne, Trono Over - Una discussione fra Carlo e Sabrina

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