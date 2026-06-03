Dopo aver scatenato una crisi sanitaria a Gaza Israele ci ricasca e porta la sanità della Cisgiordania al collasso Haaretz accusa Netanyahu nel silenzio dell’occidente
Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, Israele ha contribuito al collasso del sistema sanitario in Cisgiordania, dopo aver causato una crisi sanitaria a Gaza. L’articolo critica il governo di Netanyahu per il suo operato militare nella regione e sottolinea il mancato intervento dell’Occidente in risposta a queste azioni. La notizia evidenzia come la situazione sanitaria in Cisgiordania sia peggiorata mentre il silenzio internazionale persiste.
Davanti al silenzio dell’Occidente sulla condotta militare di Israele in Cisgiordania, a puntare il dito contro il governo di Benjamin Netanyahu è il quotidiano israeliano Haaretz. Sul prestigioso giornale campeggia un articolo intitolato “Dopo Gaza, Israele sta ora causando il collasso del sistema sanitario della Cisgiordania”, nel quale si sostiene che il sequestro delle entrate doganali palestinesi da parte di Tel Aviv abbia aggravato il debito del Ministero della Sanità palestinese. Per effetto di questa crisi economica, prosegue l’articolo, l’Autorità palestinese potrebbe presto non essere più in grado di garantire nemmeno i servizi sanitari essenziali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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