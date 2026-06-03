Dopo aver scatenato una crisi sanitaria a Gaza Israele ci ricasca e porta la sanità della Cisgiordania al collasso Haaretz accusa Netanyahu nel silenzio dell’occidente

Notizia in breve

Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, Israele ha contribuito al collasso del sistema sanitario in Cisgiordania, dopo aver causato una crisi sanitaria a Gaza. L’articolo critica il governo di Netanyahu per il suo operato militare nella regione e sottolinea il mancato intervento dell’Occidente in risposta a queste azioni. La notizia evidenzia come la situazione sanitaria in Cisgiordania sia peggiorata mentre il silenzio internazionale persiste.