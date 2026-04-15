Pure l’Italia di Meloni ci volta le spalle Netanyahu ci porta al tracollo Allarme rosso in Israele dopo la rottura dell’accordo di difesa

In Italia, il governo di Giorgia Meloni ha preso una posizione critica nei confronti di Israele, mentre il premier israeliano Netanyahu affronta crescenti difficoltà politiche e diplomatiche. La situazione internazionale si aggrava con la rottura dell’accordo di difesa, e alcuni leader europei come Viktor Orbán e Friedrich Merz hanno espresso prese di posizione simili. La crisi diplomatica tra Israele e alcuni paesi europei si fa sempre più evidente, con ripercussioni sulla stabilità regionale.

Viktor Orbán è caduto, Friedrich Merz e ora anche Giorgia Meloni «puniscono» Israele per le sue azioni a Gaza, in Libano e Cisgiordania: «Ormai siamo al collasso diplomatico ». È allarme rosso in Israele all’indomani della sospensione da parte dell’Italia del memorandum bilaterale sulla difesa. La reazione del governo di Benjamin Netanyahu ieri è stata immediata e volta a minimizzare la portata della scelta di Roma: quello non rinnovato «non è un accordo di difesa, è un memorandum vecchio di anni che non ha mai avuto reale sostanza. Questo non danneggerà la sicurezza di Israele ». Un tentativo di contenere i danni d’immagine soprattutto ad uso interno.🔗 Leggi su Open.online

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