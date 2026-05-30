Soldati israeliani sono schierati a circa 60 chilometri da Beirut, nel sud del Libano. Le forze israeliane continuano le operazioni militari nella regione, mentre i colloqui di pace tra le parti coinvolte sono stati sospesi senza annunci ufficiali. L’attività militare si svolge senza comunicati pubblici, e l’attenzione internazionale sembra meno presente rispetto a quanto avviene sul terreno.

Non c’è tregua nella testa di Benjamin Netanyahu, non c’è timore nel suo cuore di far naufragare i colloqui di pace. Tutt’altro: per il primo ministro israeliano i negoziati sono solo un fastidioso intralcio imposto dall’alleato americano ai suoi piani espansionistici. Così, mentre a Washington le delegazioni libanese e israeliana si siedono allo stesso tavolo, con nessun segnale di progresso, da Tel Aviv arriva l’ordine di oltrepassare anche il fiume Litani e conquistare più terreno possibile. Così, nel corso di quello che dovrebbe essere il cessate il fuoco di una guerra contro un Paese che, in realtà, non ha sferrato alcun attacco contro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu alla conquista del Libano: soldati a 60 km da Beirut. Così Israele fa saltare i colloqui di pace nel silenzio dell’Occidente

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