Il Vaticano ha annunciato la nomina di una donna come nuova responsabile delle comunicazioni. Si tratta di Maria Montserrat Alvarado, conservatrice di professione, che prenderà il ruolo di direttrice. La nomina è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sui compiti specifici. La scelta segna un cambiamento nel settore delle comunicazioni vaticane.

Nuova “ministra” per le comunicazioni in Vaticano. Si tratta di Maria Montserrat Alvarado, nominata ieri da papa Leone XIV prefetta del Dicastero per la comunicazione della Santa sede a partire dal prossimo primo novembre. Prenderà il posto di Paolo Ruffini – che compirà 70 anni il 4 ottobre –, già direttore di RaiTre, La7 e Tv2000 (l’emittente televisiva della Conferenza episcopale italiana) prima di essere messo a capo di tutto il settore comunicativo vaticano da papa Francesco nel 2018. Nata a Città del Messico quarantasette anni fa, studi alla Florida International University e alla George Washington University, Alvarado è cittadina statunitense dal 2008. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Vaticano.

© Cms.ilmanifesto.it - Donna e conservatrice: la scelta di Leone per la comunicazione del Vaticano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Chi è Maria Montserrat Alvarado, scelta dal Papa per guidare la comunicazione vaticana. Dirige una tv conservatrice filo TrumpIl Papa ha nominato Maria Montserrat Alvarado come nuova responsabile della comunicazione vaticana.

Vaticano, rivoluzione digitale: una donna guida la comunicazioneIl Vaticano ha nominato una manager messicana per guidare la strategia digitale della comunicazione, sostituendo Paolo Ruffini.

Temi più discussi: La donna che sogna Meloni premier e si convince a votare: lo spot di FdI per raccontare il voto del ‘46; Chi è Maria Montserrat Alvarado, scelta dal Papa per guidare la comunicazione vaticana. Dirige una tv conservatrice filo Trump; TANGLES di Leah Nelson, recensione; Amministrative, Del Re: Il civismo travolge i capibastone dei partiti. A Firenze proposta debole e conservatrice.

Quando il sinistrismo dà alla testa Il professor Arthur Brooks di Harvard, esperto in studi sulla felicità, spiega che le persone di sinistra sono più infelici rispetto a chi è di destra conservatrice; in particolare, sarebbero proprio le giovani donne di x.com

La cultura conservatrice islamica della modestia spesso rende il sesso più centrale, non meno reddit

Il Giappone potrebbe avere la sua prima premier donna. Ma non è una buona notizia per i diritti femminiliIl Giappone potrebbe avere la prima premier donna della sua storia: Sanae Takaichi è stata votata come nuova leader del Partito Liberaldemocratico - il partito conservatore e prima forza politica ... quotidiano.net

Giappone, la conservatrice Sanae Takaichi verso la guida del governo: sarà la prima donna premierE’ Sanae Takaichi la nuova leader del Partito liberaldemocratico (Ldp). E’ la prima donna alla guida della forza politica al potere quasi ininterrottamente da decenni in Giappone, ma oggi in crisi. Lo ... affaritaliani.it