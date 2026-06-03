A Yenakievo, un drone ucraino ha colpito un autobus di linea, provocando la morte di almeno sette persone. L’attacco si è verificato nel centro della città, senza che ci siano state segnalazioni di feriti tra i conducenti o altri passeggeri. Le autorità locali hanno avviato indagini e disposto il soccorso per i sopravvissuti. La zona è stata isolata per le operazioni di emergenza. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’attacco.

Non si ferma la guerra in Ucraina, e a pagare come sempre sono i civili. Almeno sette passeggeri sono morti e altri undici sono rimasti feriti in seguito a un attacco ucraino con drone contro un autobus di linea interprovinciale nella città di Yenakievo, nella parte occidentale della regione di Donetsk. Lo ha indicato Denis Pushilin, capo della Repubblica Popolare di Donetsk, territorio dell'Ucraina sotto amministrazione russa. "Un drone da combattimento ha colpito un autobus che effettuava la tratta Mosca-Simferopoli nella città di Yenakievo. Secondo le prime informazioni, sette civili hanno perso la vita. Altri undici sono rimasti feriti con lesioni di diversa gravità", ha dichiarato il responsabile sul proprio canale Max. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donetsk, drone ucraino contro autobus di linea: 7 morti a Yenakievo

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Nella città di Yenakiyevo, nella regione ucraina illegalmente occupata di Donetsk, un drone ucraino ha attaccato un autobus regolare da Mosca a Simferopoli, uccidendo 7 persone e ferendone altre 11, afferma il governatore di occupazione Denis Pushilin. x.com

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