Nella notte, un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Gala?i, in Romania. L’attacco ha causato due feriti tra i residenti. Il drone è precipitato sul palazzo, danneggiando alcune parti della struttura. Non sono stati segnalati altri danni significativi. La polizia e le forze di sicurezza sono intervenute sul posto per le operazioni di soccorso e le verifiche.

Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. La notizia, riportata dall'agenzia Rbc-Ucraina, è stata confermata questa mattina dal ministro della Difesa romeno, secondo cui si tratta di "una grave e irresponsabile escalation". Quando è stato colpito l'edificio residenziale, (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Gala?i si trova non lontano da quella regione. Marina ucraina denuncia: "Un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave turca salpata dal porto di Odessa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, due feriti

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