Cosa: Memorie di luce – volti e terre dal Sahara all’oceano 1965, mostra personale di fotografia analogica e pittura dell’ex diplomatico Donato Chiarini.. Dove e Quando: SottoSopra Art Studio, Via Ardea 10 (zona San Giovanni), Roma. Da sabato 6 a sabato 13 giugno 2026.. Perché: Per immergersi in un archivio visivo inedito dell’Africa degli anni Sessanta, catturato da uno sguardo profondamente empatico e rispettoso delle tradizioni locali.. Roma si prepara ad accogliere un’esposizione dal profondo valore storico e umano. A sessant’anni dai suoi primi viaggi nel continente africano, l’ex diplomatico e funzionario europeo Donato Chiarini apre i suoi archivi privati per regalare al pubblico capitolino una preziosa testimonianza visiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Donato Chiarini porta Memorie di Luce a Roma

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