Un incidente si è verificato ieri mattina in Porta San Donato, quando una Jeep è sbandata e ha investito una donna di 78 anni. La donna è rimasta ferita gravemente e attualmente si trova in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vettura è stata sottoposta a controlli.

Grave incidente in Porta San Donato. Una Jeep ha sbandato e ha investito una donna di 78 anni, ieri, alle 10.30. La signora è stata trasportata in gravi condizioni all’ ospedale Maggiore. È attualmente ricoverata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto per i soccorsi polizia locale e 118, con un’automedica e un’ambulanza. Il conducente dell’auto potrebbe aver avuto un colpo di sonno. Il veicolo stava percorrendo viale Berti Pichat con direzione Porta San Donato, quando poco prima della porta, ha abbattuto il semaforo in prossimità della pista ciclabile e ha travolto la donna. La donna stava camminando nei pressi del marciapiede quando l’auto l’ha colpita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porta San Donato, auto fuori strada. Investita una donna di 78 anni. È ricoverata in gravi condizioni

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