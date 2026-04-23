Risciò altro incidente pericoloso | Folle corsa sulle Mura di Lucca Uno cade sotto porta San Donato

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo incidente si è verificato sulle Mura di Lucca, coinvolgendo un risciò in una corsa considerata pericolosa. Secondo le testimonianze, uno dei partecipanti è caduto sotto la porta di San Donato, creando situazioni di rischio per i presenti. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri, attirando l’attenzione di passanti e residenti nella zona. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e verificare le condizioni dei coinvolti.

Lucca, 23 aprile 2026 – Risciò e pericoli per l’incolumità: ancora un’altra segnalazione e testimonianza. L’episodio del mezzo caduto dalla discesa che conduce dalle Mura in piazza Santa Maria alla sottostante via della Cavallerizza – e di cui abbiamo dato conto nell’edizione di ieri del giornale – era stato preceduto soltanto pochi giorni prima, nella scorsa settimana, da un altro incidente tra questi velocipedi che solo per un fortuito caso non ha prodotto danni a persone e cose. L’ambientazione anche in questo caso è quella delle Mura, stavolta all’altezza di Porta San Donato, proprio nella zona che si affaccia su un parco giochi e, ironia della sorte, sul comando della Polizia Municipale.🔗 Leggi su Lanazione.it

risci242 altro incidente pericoloso folle corsa sulle mura di lucca uno cade sotto porta san donato
© Lanazione.it - Risciò, altro incidente pericoloso: “Folle corsa sulle Mura di Lucca. Uno cade sotto porta San Donato”

Notizie correlate

Lucca in Maschera, il Carnevale di Viareggio sfilerà sulle Mura e nel centro storico della cittàLucca, 6 febbraio 2026 – Domenica 8 febbraio le Mura di Lucca si vestiranno di colori per accogliere i carri e le mascherate del Carnevale di...

Fattoria Medicea, si è perso un altro anno. Ora resta uno scheletro fatiscente e pericolosoPrato, 14 marzo 2026 – Parlare della Fattoria Medicea oggi è come sparare sulla Croce Rossa e, soprattutto, non interessa nessuno.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Risciò, altro incidente pericoloso: Folle corsa sulle Mura di Lucca. Uno cade sotto porta San Donato.

mura di lucca risciò altro incidente pericolosoRisciò, altro incidente pericoloso: Folle corsa sulle Mura di Lucca. Uno cade sotto porta San DonatoLucca, 23 aprile 2026 – Risciò e pericoli per l’incolumità: ancora un’altra segnalazione e testimonianza. L’episodio del mezzo caduto dalla discesa che conduce dalle Mura in piazza Santa Maria alla ... lanazione.it

mura di lucca risciò altro incidente pericolosoRisciò, ancora un incidente. Pauroso volo dalla discesa S.MariaL’episodio risale a qualche giorno fa, quando il mezzo guidato da due ragazze straniere è caduto in via della Cavallerizza nel tentativo di evitare due donne che si trovavano sulla strada. lanazione.it

Digita per trovare news e video correlati.