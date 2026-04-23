Un nuovo incidente si è verificato sulle Mura di Lucca, coinvolgendo un risciò in una corsa considerata pericolosa. Secondo le testimonianze, uno dei partecipanti è caduto sotto la porta di San Donato, creando situazioni di rischio per i presenti. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri, attirando l’attenzione di passanti e residenti nella zona. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e verificare le condizioni dei coinvolti.

Lucca, 23 aprile 2026 – Risciò e pericoli per l’incolumità: ancora un’altra segnalazione e testimonianza. L’episodio del mezzo caduto dalla discesa che conduce dalle Mura in piazza Santa Maria alla sottostante via della Cavallerizza – e di cui abbiamo dato conto nell’edizione di ieri del giornale – era stato preceduto soltanto pochi giorni prima, nella scorsa settimana, da un altro incidente tra questi velocipedi che solo per un fortuito caso non ha prodotto danni a persone e cose. L’ambientazione anche in questo caso è quella delle Mura, stavolta all’altezza di Porta San Donato, proprio nella zona che si affaccia su un parco giochi e, ironia della sorte, sul comando della Polizia Municipale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risciò, altro incidente pericoloso: “Folle corsa sulle Mura di Lucca. Uno cade sotto porta San Donato”

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