Don Chisciotte al via il tour siciliano del film di Fabio Segatori con Alessio Boni

È iniziato il tour siciliano del film “Don Chisciotte”, diretto da Fabio Segatori e interpretato da Alessio Boni. Dopo l’anteprima nazionale e l’uscita nelle sale italiane, il film verrà presentato in diverse location dell’isola. La pellicola propone una versione moderna e visionaria del classico di Miguel de Cervantes. La produzione è firmata da Paola Columba. Le date e i luoghi delle proiezioni saranno comunicate attraverso canali ufficiali.

Dopo l’anteprima nazionale e l’uscita nelle sale italiane, prende il via il tour siciliano di presentazioni di “Don Chisciotte”, il nuovo film diretto da Fabio Segatori e prodotto da Paola Columba, con protagonista Alessio Boni; una rilettura contemporanea e visionaria del capolavoro di Miguel de. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Don Chisciotte, al via il tour siciliano del film ambientato anche a Messina x.com

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