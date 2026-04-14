Ospiti allo Spazio Alfieri Alessio Boni e il regista Fabio Segatori per il film Don Chisciotte
Allo Spazio Alfieri, attore Alessio Boni e il regista Fabio Segatori sono intervenuti per presentare il film
In sala l'attore Alessio Boni e il regista Fabio Segatori rispondono alle domande del pubblico per la presentazione di "Don Chisciotte". Proiezioni in esclusiva allo Spazio Alfieri da venerdì 17 a martedì 21 aprile in vari orariFerito nella battaglia di Lepanto, Miguel de Cervantes giace in un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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