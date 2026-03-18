Ci sono attori e ci sono personaggi: ogni tanto, per fortuna, si trovano. È quello che è successo tra Alessio Boni e Don Chisciotte. Un cavaliere visionario e sconfitto, un attore che non ha mai smesso di credere che il teatro, e il cinema, servano a dire cose vere. Adesso quella storia d’amore arriva sul grande schermo. E noi vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip di Don Chisciotte, il film diretto da Fabio Segatori. Che sarà in concorso al Bari International Film & TV Festival il 22 marzo e dal 26 marzo in sala. La trama di Don Chisciotte. Tutto comincia in un ospedale di Messina. Ferito nella battaglia di Lepanto, Miguel de Cervantes giace tra febbre e allucinazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 26 marzo al cinema "Don Chisciotte" di Fabio Segatori: mulini a vento, ideali impossibili e Alessio Boni protagonista. La clip esclusiva

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Tutto quello che riguarda Don Chisciotte

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