Domenico Centrone e Leonarda Alberizia gli attivisti della Flotilla di terra rimangono ancora nelle carceri libiche

Domenico Centrone e Leonarda Alberizia rimarranno ancora nelle carceri libiche. Il Procuratore libico, ha reso noto la Farnesina, ha disposto la continuazione della custodia cautelare per i due connazionali fino alla prossima udienza. Gli attivisti facevano parte del Global sumud land convoy, una. 🔗 Leggi su Today.it

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Flotilla di terra, a Roma 6 italiani ma 2 ancora trattenuti in Libia Est: Duro lasciarli indietro

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Flotilla in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia “trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini”Due persone coinvolte in una flottiglia in Libia sono state trasferite a Bengasi e trattate come possibili clandestini.

Flotilla di terra arrestata in Libia, persi i contatti con gli italiani Domenico Centrone e Dina AlberiziaUna flottiglia di terra in Libia è stata arrestata e sono stati interrotti i contatti con un gruppo di attivisti.

Temi più discussi: Attivisti italiani fermati a Bengasi: trattati come possibili clandestini; Flotilla, a Molfetta la famiglia dell’attivista Domenico Centrone arrestato in Libia: Ore di ansia; Chiediamo l’immediata liberazione di Domenico Centrone e Dina Alberizia fermati in Libia con Global Sumud Flotilla; Libia. Per Domenico Centrone e Leonarda Dina Alberizia la custodia cautelare continua.

LE ATTIVISTE E GLI ATTIVISTI FERM A SIRTE SONO ANCORA IN LIBIA Restano detenuti in Libia orientale 10 attivist? della Global Sumud Flotilla, tra loro gli italiani Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Oggi sono note le loro condizioni ma non quando x.com

Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, gli attivisti della Flotilla di terra rimangono ancora nelle carceri libicheI due connazionali sono stati fermati dai militari del generale Haftar. Erano partiti il 15 maggio con la spedizione Global sumud land convoy ... today.it

Apprensione per Domenico Centrone e Dina Alberizia, i pugliesi della Flotilla in Libia. Farnesina: Prolungata la detenzioneI due connazionali partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossim ... lagazzettadelmezzogiorno.it