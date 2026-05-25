Due persone coinvolte in una flottiglia in Libia sono state trasferite a Bengasi e trattate come possibili clandestini. Non ci sono ulteriori dettagli sul motivo del trasferimento o sulle condizioni di detenzione. Le autorità locali hanno condotto il trasferimento senza comunicare comunicazioni ufficiali sui procedimenti. La situazione riguarda due individui, identificati come Centrone e Alberizia, che sono stati spostati e sottoposti a procedure di identificazione.

Trasferiti a Bengasi e trattati come “possibili clandestini”. Le ultime informazioni sui due attivisti italiani della Flotilla in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono arrivate in mattinata dopo che, la sera del 24 maggio, si erano persi i contatti con il gruppo che si era avvicinato a un blocco a Sirte per negoziare il passaggio. Il convoglio trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e sta cercando di raggiungere il territorio palestinese via terra. Il convoglio, formato da 250 persone, provenienti da diversi Paesi, automezzi, case mobili, beni di consumo, una ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, ha deciso di muoversi verso la parte orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia “trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini”

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