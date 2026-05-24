flotilla di terra arrestata in libia persi i contatti con gli italiani domenico centrone e dina alberizia

Notizia in breve

Una flottiglia di terra in Libia è stata arrestata e sono stati interrotti i contatti con un gruppo di attivisti. Tra loro ci sono due cittadini italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle motivazioni dell’arresto o sulla condizione dei coinvolti. Le autorità libiche non hanno fornito dettagli aggiuntivi e non sono stati diffusi aggiornamenti sulle operazioni in corso.