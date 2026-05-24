Flotilla di terra arrestata in Libia persi i contatti con gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia
Una flottiglia di terra in Libia è stata arrestata e sono stati interrotti i contatti con un gruppo di attivisti. Tra loro ci sono due cittadini italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle motivazioni dell’arresto o sulla condizione dei coinvolti. Le autorità libiche non hanno fornito dettagli aggiuntivi e non sono stati diffusi aggiornamenti sulle operazioni in corso.
Attivata l’unità di crisi della Farnesina per ricostituire i contatti di due italiani della “Flotilla di terra” arrestati dalle milizie in Libia. Mentre gli attivisti della spedizione umanitaria fermata da Israele hanno fatto rientro, il convoglio partito via terra per raggiungere la Striscia di Gaza attraverso l’Egitto è stato fermato in Cirenaica dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Tra gli attivisti arrestati, di cui non si avrebbero più notizie, risultan anche Domenico Centrone e Dina Alberizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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