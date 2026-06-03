Domenica 7 giugno il Lido Nettuno inaugura gli eventi della stagione estiva 2026

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 7 giugno, il Lido Nettuno ha aperto gli eventi della stagione estiva 2026 con una giornata dedicata a famiglie e bambini. La manifestazione si è svolta con musica e attività vista mare, coinvolgendo il pubblico presente. L’iniziativa ha segnato l’inizio ufficiale delle attività estive presso la struttura, che ospiterà ulteriori eventi nel corso della stagione.

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Siponto: il Lido Nettuno inaugura ufficialmente gli eventi dell’estate 2026 con una giornata speciale dedicata a famiglie, bambini, musica e divertimento vista mare. L’appuntamento è per domenica 7 giugno, sul Lungomare del Sole, per vivere insieme il primo grande evento della stagione. Dalle 17:00 alle 19:00, insieme ad Officina del Sorriso, spazio ad un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra laboratori creativi, animazione, gonfiabili e tante sorprese. A partire dalle 19:00 prenderà il via anche l’happy hour con dj set in terrazza e postazioni food con crostone di mare e pizza a portafoglio. L’evento del 7 giugno sarà il primo di una lunga serie di eventi che animeranno il litorale sipontino per tutta l’estate, offrendo a visitatori e residenti occasioni di svago e intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

domenica 7 giugno il lido nettuno inaugura gli eventi della stagione estiva 2026
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