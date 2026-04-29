Lavoro Arpal e Camera di Commercio insieme per rafforzare incontro tra domanda e offerta

Lunedì 28 aprile si è svolto a Brindisi un incontro tra rappresentanti di Arpal, la Camera di Commercio e altre istituzioni locali. La riunione si è tenuta nella sala “Alfredo Malcarne” ed è stata dedicata a discutere strategie per migliorare il collegamento tra domanda e offerta nel sistema produttivo della zona. L’obiettivo principale è rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per favorire lo sviluppo economico locale.

BRINDISI - Un importante incontro dedicato al rafforzamento del legame tra istituzioni e sistema produttivo locale si è Si è tenuto nella mattinata di martedì 28 aprile, presso la sala “Alfredo Malcarne” della Camera di Commercio di Brindisi. L'evento, nato nell’ambito del Protocollo d'Intesa.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Logistica, incontro domanda e offerta: "II lavoro c’è, mancano i lavoratori" Ripascimento della costa, incontro in Camera di Commercio per un percorso condiviso tra gli entiSi punta a un percorso condiviso per il ripascimento del tratto di costa compreso tra Montesilvano, Pescara e Francavilla Un incontro dedicato alla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sinergia tra ARPAL Puglia e Camera di Commercio Brindisi-Taranto: focus su imprese, occupazione e welfare; Brindisi, imprese e lavoro: nuovi servizi e opportunità al centro dell’incontro in Camera di Commercio; Offerte di lavoro nel Salento, 808 posti disponibili nelle aziende del territorio; Taranto può farcela, ma servono strumenti accessibili: il nodo dello sviluppo. Le foto. Arpal, primo Rapporto sui fabbisogni occupazionali in Puglia 2025–2028Si terrà il 10 settembre 2025 alle ore 10, presso la Sala Alessandro Ambrosi della Camera di Commercio di Bari, la presentazione del primo Rapporto sui fabbisogni occupazionali in Puglia per il ... affaritaliani.it Giovani e orientamento al lavoro. Camera di Commercio premiataNell’ambito di JA Day 2023, l’evento annuale che riunisce le aziende partner e le istituzioni che condividono e sostengono la mission di Junior Achievement in Italia, da oltre vent’anni promotrice ... lanazione.it Marco Dell’Anna entra nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari Il Consiglio camerale ha dato il benvenuto a Marco Dell’Anna, da oggi nuovo componente dell’organo della Camera di Commercio di Bari in rappresentanza delle organizzazioni sin - facebook.com facebook Bando Sviluppo Impresa 2026 La Camera di Commercio di Roma promuove un intervento a sostegno delle #imprese del territorio nella fase di crescita, con particolare attenzione allo sviluppo produttivo, alla digitalizzazione e all’innovazione. x.com