Regione Veneto la Giunta rilancia gli sportelli per l’assistenza familiare | più supporto alle famiglie più incontro tra domanda e offerta di cura

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Veneto ha annunciato il rilancio e il rafforzamento degli sportelli dedicati all’assistenza familiare. La misura mira a offrire un supporto più efficace alle famiglie e a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi di cura. La decisione riguarda l’ampliamento delle sedi e l’aumento del personale dedicato, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle risorse e semplificare le procedure per gli utenti. L’iniziativa sarà attiva nei prossimi mesi.

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Roma, 29 maggio 2026 – La Regione Veneto rilancia e rafforza la propria rete di sostegno all’assistenza familiare con un nuovo provvedimento che punta a dare più strumenti alle famiglie, soprattutto a quelle che hanno bisogno di orientarsi nella ricerca di un’assistente familiare affidabile, qualificata e regolarmente inserita nei percorsi regionali. La Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 30 aprile 2026, pubblicata nel BUR del 5 maggio 2026, aggiorna infatti il modello veneto dell’assistenza familiare, rifinanzia gli sportelli territoriali già attivi e promuove, dove mancano servizi, l’apertura di nuovi punti di riferimento sul territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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