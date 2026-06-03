Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 11.00, la Sala della Ruota di Palazzo Dogana, a Foggia, ospiterà la presentazione di "Vieste Estate 2026", il cartellone degli eventi promosso dal Comune di Vieste per la stagione estiva. Nel corso dell'incontro saranno illustrati gli appuntamenti che animeranno la città nei prossimi mesi: spettacoli, musica, cultura, tradizioni e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio. Il programma nasce con l'obiettivo di raccontare Vieste attraverso i suoi luoghi, le sue identità e le sue eccellenze, affiancando all'offerta turistica un calendario di eventi distribuito lungo tutto il periodo estivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domani la presentazione del cartellone estivo di Vieste

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