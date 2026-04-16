Il Comune di Montesilvano apre il bando per le sponsorizzazioni del cartellone estivo degli eventi

Il Comune di Montesilvano ha pubblicato un bando rivolto alle aziende e ai soggetti interessati a sponsorizzare gli eventi estivi previsti nel calendario cittadino. Le proposte di sponsorizzazione possono essere inviate in questi giorni, in vista degli appuntamenti che si svolgeranno da giugno a settembre. La selezione riguarda le collaborazioni che contribuiranno a rendere più ricco il programma degli eventi estivi.

Aperto i termini per inviare le proposte di sponsorizzazione degli eventi estivi del Comune di Montesilvano, nell'ambito del cartellone degli appuntamenti che animeranno la città da giugno a settembre.Il Comune di Montesilvano è alla ricerca di partner (imprese, società, associazioni ed enti).🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Pubblicato il bando del Comune di Montesilvano per l'assegnazione degli orti urbani in via DonIl Comune di Montesilvano fa sapere di aver pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti urbani in via Don e la formazione di una graduatoria...

Sarà un cartellone estivo da record per Montesilvano: oltre 600 le proposte e altri big, avanti fino a metà settembreUn vero e proprio boom di proposte quello arrivato all'assessorato agli Eventi su cui ora si dovrà fare una cernita.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Prorogata la chiusura dei nidi d'infanzia a Montesilvano per la sospensione idrica; Nuova Pescara, referendum anche a Montesilvano; Spoltore, referendum sulla fusione con Pescara e Montesilvano il 14 giugno; Nuova Pescara, oggi Montesilvano decide sul referendum.

Il Comune di Montesilvano apre il bando per le sponsorizzazioni del cartellone estivo degli eventiIl Comune di Montesilvano è alla ricerca di partner (imprese, società, associazioni ed enti) interessati a sostenere economicamente le iniziative in programma, ... ilpescara.it

Montesilvano, ordinanza del Sindaco: divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua potabile dal 14 aprileMontesilvano, ordinanza del Sindaco: dal 14 aprile divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per consumo umano dopo l’interruzione idrica programmata ... abruzzonews.eu

BANDI Pubblicato il bando del Comune di Montesilvano per l'assegnazione degli orti urbani in via Don https://cityne.ws/PcQo5 facebook