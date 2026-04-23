Pisciotta Borgo Vivo | a Rodio la presentazione del progetto e del piano strategico nel cartellone del festival Dietro il Paesaggio

Durante il festival “Dietro il Paesaggio” si è svolta a Rodio la presentazione di “Pisciotta Borgo Vivo”, un progetto e un piano strategico dedicati a un piccolo centro. La manifestazione ha visto la presentazione pubblica dell’iniziativa, inserita nel cartellone dell’evento, volta a promuovere la valorizzazione del borgo. La discussione ha evidenziato come i piccoli centri possano reinventarsi e riprendere vita.

I piccoli centri non sono destinati all’abbandono: oggi più che mai dimostrano una rinnovata capacità di rigenerarsi e riscrivere il proprio destino. Ne sono un esempio concreto Pisciotta e le sue frazioni, protagoniste di un percorso di rilancio costruito attraverso la collaborazione tra.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Dietro il Paesaggio": dall'1 al 3 maggio la rassegna a PisciottaDal 1° al 3 maggio Rodio, frazione del Comune di Pisciotta, fa da cornice a "Dietro il Paesaggio", rassegna che intreccia arti visive, letteratura e... Presentazione della fase operativa del Piano Strategico per il TurismoLunedì 2 marzo 2026, alle ore 15, presso la sede operativa di Via Generale Clark 19, la Camera di Commercio di Salerno terrà un incontro per...