Incidente sulla ciclabile paura per una donna di 53 anni
Una donna di 53 anni è rimasta ferita dopo essere caduta dalla bicicletta mentre percorreva la ciclabile tra Storo e il lago d’Idro. Durante la caduta, ha subito un trauma facciale e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per i rilievi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
È caduta dalla bicicletta pedalando lungo la ciclabile che collega Storo e il lago d’Idro, procurandosi un trauma facciale. È questa una prima ricostruzione di un incidente avvenuto sabato pomeriggio, 25 aprile 2026, ai danni di una donna di 53 anni.L’allarme è scattato attorno alle 15 e sul.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Violenza sulla ciclabile: aggredì una donna di 60 anni, tunisino condannato a 12 anniModena, 24 marzo 2026 – L’unica ‘attenuante’ concessa è stata quella della minore età.
Leggi anche: Caravaggio, gravissimo incidente sulla Rivoltana: morti un uomo di 38 anni e una donna di 73