Incidente sulla ciclabile paura per una donna di 53 anni

Una donna di 53 anni è rimasta ferita dopo essere caduta dalla bicicletta mentre percorreva la ciclabile tra Storo e il lago d’Idro. Durante la caduta, ha subito un trauma facciale e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per i rilievi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.