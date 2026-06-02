Docenti picchiati la madre di uno studente | Il prof ha iniziato

Una madre di uno studente ha affermato che il docente ha iniziato la colluttazione durante l’incidente avvenuto tra alcuni studenti e un insegnante in un istituto tecnico. La versione dei fatti si differenzia da quella precedentemente diffusa, che aveva acceso polemiche sui social. L’episodio, ripreso in un video, ha portato a discussioni pubbliche sulla dinamica della rissa. La ricostruzione della madre suggerisce un ruolo attivo del docente nel confronto.

Una nuova versione dei fatti cambia la prospettiva sulla rissa avvenuta a Parma tra alcuni studenti e un professore dell’Itis, episodio finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video sui social. A raccontarla è la madre di uno dei tre ragazzi indagati per minacce e percosse dal 21 maggio scorso. Secondo la donna, prima delle immagini diventate virali sarebbe accaduto qualcosa che il filmato non mostra: sarebbe stato il docente a colpire per primo suo figlio con un calcio al ginocchio. La madre dello studente, una donna di origine marocchina, sostiene che la tensione sarebbe nata all’interno della scuola dopo una frase pronunciata dall’insegnante nei confronti di un altro ragazzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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