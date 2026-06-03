Docente di ruolo ma in esubero | quando l’assunzione non garantisce stabilità e diventa precarietà nella scuola

Raccontiamo oggi la storia di Maria Teresa, docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Caserta. “Scrivo perché desidero portare all’attenzione una situazione che riguarda non soltanto la mia esperienza personale, ma anche quella di numerosi docenti appartenenti a classi di concorso in esubero. Sono di ruolo dal 2017 e, dal 2022, vivo una condizione di esubero provinciale che, ad oggi, non ha ancora trovato una soluzione stabile. In questi anni ho continuato a svolgere il mio lavoro nelle sedi assegnate dall’Amministrazione, adattandomi di volta in volta alle diverse esigenze organizzative delle scuole. Tuttavia, anche all’esito delle procedure di mobilità per il prossimo anno scolastico, permane la mia situazione di esubero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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